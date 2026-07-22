Coimbra

Há condutores que se queixam de meia hora de espera nas obras da Ponte Açude

22 de julho de 2026 às 16 h38
Empreitada obriga a supressão faseada de faixas de rodagem. Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
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Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Filas de trânsito – principalmente às horas de ponta dos dois últimos dias – são a consequência das obras na Ponte Açude, integrada no IC2, em Coimbra.
A Infraestruturas de Portugal (IP) esclareceu que são trabalhos de conservação das juntas de dilatação, pelo que “é necessário proceder ao condicionamento da circulação rodoviária”, através da supressão de vias por fases.
Assim, está definido que, até amanhã, há supressão no sentido sul–norte. Três dias depois, entre 27 e 30 de julho, a supressão de vias será no sentido norte–sul. Nos dias 1 e 2 de agosto haverá supressão da via da direita no início da Ponte Açude, no sentido sul–norte. Os condicionamentos estão em vigor, diariamente, entre as 09H30 e as 18H30. A IP agradece “a compreensão dos utilizadores” pelos eventuais transtornos causados por este condicionamento temporário, que é indispensável para a realização dos trabalhos e manutenção da segurança rodoviária.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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