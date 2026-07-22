Coimbra

Estudo em Coimbra identifica mecanismo que aumenta atividade neuronal na epilepsia

22 de julho de 2026 às 15 h35
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Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) identificou um conjunto de mecanismos moleculares que ajuda a explicar como uma proteína naturalmente presente no cérebro contribui para o desenvolvimento da epilepsia, foi hoje revelado.

“Os resultados da investigação, publicados na revista Brain, mostram como níveis elevados da proteína conhecida como fator neurotrófico derivado do cérebro (BNDF) favorecem o desenvolvimento da epilepsia. O BDNF é essencial para o funcionamento do sistema nervoso, para a regulação da comunicação entre neurónios e para a plasticidade neuronal, importante na aprendizagem e na formação de memórias”, afirma a UC, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A descoberta, realizada por uma equipa de investigação do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC-UC) e do Centro de Inovação em Biotecnologia e Biomedicina (CiBB), liderada por Carlos B. Duarte, “pode orientar futuras estratégias para limitar a progressão da doença”, refere a instituição.

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