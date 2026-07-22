Académica perde frente ao Tondela em jogo particular

A Académica perdeu hoje em casa do Tondela, por 2-1, em jogo de preparação da nova época 2026/27 em que ambas as equipas regressam à II Liga portuguesa de futebol.

A Briosa abriu o marcador aos nove minutos, através de Afonso Rodrigues, tendo Cascavel igualado perto do intervalo, para já na compensação (90+1) Zé Ricardo dar a vitória aos ‘beirões’.

O Tondela regressou esta época à II Liga, depois da descida no último campeonato, enquanto a Académica conquistou o lugar após a subida da Liga 3.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS