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Académica perde frente ao Tondela em jogo particular

22 de julho de 2026 às 16 h09
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A Académica perdeu hoje em casa do Tondela, por 2-1, em jogo de preparação da nova época 2026/27 em que ambas as equipas regressam à II Liga portuguesa de futebol.

A Briosa abriu o marcador aos nove minutos, através de Afonso Rodrigues, tendo Cascavel igualado perto do intervalo, para já na compensação (90+1) Zé Ricardo dar a vitória aos ‘beirões’.

O Tondela regressou esta época à II Liga, depois da descida no último campeonato, enquanto a Académica conquistou o lugar após a subida da Liga 3.

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