Quatro clubes de Coimbra no Nacional de Patinagem Livre

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

13 atletas de quatro clubes representaram o distrito de Coimbra no Nacional de Patinagem Livre. Destaque para um título nacional, para a Columbófila, e um 5º lugar, para o Vigor da Mocidade

Um título nacional, para a Columbófila de Cantanhede, em pares mistos juniores, e um 5.º lugar, em juvenis femininos, para o Vigor da Mocidade, foram os resultados mais relevantes da participação das equipas do distrito de Coimbra no Campeonato Nacional de Patinagem Livre e Pares Artísticos.

A competição realizou-se no Pavilhão Multiusos de Fafe, entre 15 e 19 de julho, reunindo cerca de 270 atletas, de todos os escalões, desde infantis a seniores.

De Coimbra, participaram 13 atletas da Associação Desportiva de Mira, da Columbófila de Cantanhede, da AR São Miguel de Poiares e do GR Vigor da Mocidade.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS