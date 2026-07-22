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Quatro clubes de Coimbra no Nacional de Patinagem Livre

22 de julho de 2026 às 09 h15
Campeonato contou com 270 atletas de 76 clubes | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
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13 atletas de quatro clubes representaram o distrito de Coimbra no Nacional de Patinagem Livre. Destaque para um título nacional, para a Columbófila, e um 5º lugar, para o Vigor da Mocidade

Um título nacional, para a Columbófila de Cantanhede, em pares mistos juniores, e um 5.º lugar, em juvenis femininos, para o Vigor da Mocidade, foram os resultados mais relevantes da participação das equipas do distrito de Coimbra no Campeonato Nacional de Patinagem Livre e Pares Artísticos.

A competição realizou-se no Pavilhão Multiusos de Fafe, entre 15 e 19 de julho, reunindo cerca de 270 atletas, de todos os escalões, desde infantis a seniores.

De Coimbra, participaram 13 atletas da Associação Desportiva de Mira, da Columbófila de Cantanhede, da AR São Miguel de Poiares e do GR Vigor da Mocidade.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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