Nova época com quatro reforços para o hóquei em patins da Académica

Depois de uma época de muitas incertezas, a Académica apresentou o plantel 2026/2027. As “baixas” de Tiago Estarreja e Vasco Pereira foram compensadas com quatro contratações

A direção da secção de Patinagem da Académica já tornou público o elenco da sua equipa sénior masculina, tendo em vista a temporada 2026/2027 do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Norte.

O plantel da formação estudantil – constituído por 10 atletas (dois guarda-redes e oito jogadores de campo) – aposta forte na manutenção do “núcleo duro”, que transita da época finda, e é complementado com quatro contratações absolutamente “cirúrgicas”.

Os novos atletas são Pedro Beirante, proveniente da UF Entroncamento. atleta de “talento, garra e experiência”; Josemar Tavares, “Zidane”, que chega do OH Sports, “trazendo consigo experiência, qualidade e ambição”; Bernardo Montenegro, “Lálu”, guarda-redes ex-FC Porto B, que traz “qualidade e experiência”; e Miguel Cunha que vem do HC Mealhada, um “verdadeiro líder dentro e fora do ringue, dedicado e empenhado em cada treino e em cada jogo. É, sem dúvida, um reforço de luxo”.

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