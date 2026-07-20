Atletismo: Pinto voa como um falcão

Atleta de Lagares da Beira é o 20.º europeu mais rápido de sempre na légua e o primeiro português a correr abaixo dos 13 minutos. Mas garante que consegue correr ainda mais rápido

O atleta de Lagares da Beira – Oliveira do Hospital, José Carlos Pinto, tornou-se, este sábado, aos 29 anos, o primeiro português de sempre a correr os 5.000 metros abaixo dos 13 minutos, ao vencer o Meeting Nacht van de Atletiek, em Heusden‑Zolder, Bélgica, com 12.59,75 minutos, derrubando um recorde que resistia desde 1998. O anterior máximo, de António Pinto (13.02,86), caiu ao fim de quase três décadas, num feito que volta a colocar Portugal no mapa internacional do meio‑fundo.

Minutos depois da prova, ainda a recuperar o fôlego, o atleta não escondeu, ao DIÁRIO AS BEIRAS, a mistura de surpresa e ambição: “Sou sincero, não faço ideia do que me passa pela cabeça neste momento. Estou muito contente, mas… sei que dá para mais. Sei que consigo correr mais rápido do que fiz hoje. E isso é brutal!”.

A marca, que melhora o registo histórico em mais de três segundos, foi alcançada apesar de as condições, segundo o atleta, serem longe das ideais. “Estava um bocado de vento. As lebres foram ao ritmo pedido, mas a prova não andou para isso. A última volta, feita “mais rápida do que era suposto” e acabou por selar um resultado que o próprio admite que é histórico: “É sempre bom entrar para a história. Tirar um recorde de 30 anos é fantástico. É sinal de que estamos aí… e que o meio‑fundo e fundo português estão a voltar a marcar presença no atletismo internacional. Portugal está de volta!”.

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