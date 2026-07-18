Quatro equipas de Coimbra nos Jogos Europeus Universitários de Salerno

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Os Jogos Europeus Universitários (JEU) 2026 arrancam hoje, em Salerno – Itália, e Coimbra estará representada por quatro equipas de duas instituições em três modalidades distintas.

Duas equipas da Associação Académica de Coimbra e Universidade de Coimbra (AAC/UC) e outras duas do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) representam Coimbra nos Jogos Europeus Universitários de Salerno, em Itália.

Para o IPC é uma estreia e um motivo de “grande orgulho”. “Vamos estar, pela primeira vez, nos JEU e, ainda por cima, com duas equipas: uma de futebol de 11 masculino e outra de futebol de sete feminino. Com uma comitiva de 39 representantes, entre atletas, treinadores e gestores”, destacou o Pró-Presidente para a Promoção da Saúde e Bem-Estar do IPC ao DIÁRIO AS BEIRAS.

No caso da AAC/UC não é uma estreia, mas um regresso. Ou melhor, dois regressos. Estarão em Salerno as equipas de râguebi de sevens masculinos e a de badminton (mista), que não iam aos JEU desde 2018, quando foi precisamente Coimbra que organizou o torneio.

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