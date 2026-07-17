Motociclismo: Supercross da Poutena assinala 50 anos

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

O Supercross da Poutena assinala este ano a sua 50.ª edição, estando já tudo em marcha para o “soprar de velas” das Bodas de Ouro.

A edição 2026 vai ter lugar nos próximos dias 1 e 2 de agosto, com a participação de cerca de 60 pilotos de várias nacionalidades.

Ao longo destes anos, o evento tornou-se uma referência no panorama do motociclismo nacional, reunindo gerações de pilotos e equipas que, ano após ano, fazem da Poutena o palco de grandes emoções, sendo hoje reconhecida como a “Catedral do Supercross”.

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