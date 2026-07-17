Coimbra

CODU de Coimbra vai ter mais profissionais

17 de julho de 2026 às 10 h30
redação as beiras
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O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Centro, instalado em Coimbra (Estrada de Eiras), vai ser reforçado com a contratação de mais profissionais, disse à agência Lusa, o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Mendes Cabral.

Os novos estatutos que serão publicados mantêm os CODU nos quatro polos (a sede em Lisboa, Coimbra, Porto e Algarve) e vão permitir reforçar a presença dos serviços de apoio e contratar mais profissionais.

“A orgânica do INEM tem de acompanhar a evolução da sociedade. Quando os estatutos de 2012 foram elaborados, não havia os meios de comunicação que temos hoje, nem as novas ferramentas que dispomos, como o teletrabalho, por exemplo. É possível garantir proximidade e eficiência, sem estar dependente de estruturas orgânicas rígidas”, alegou o responsável do instituto.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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