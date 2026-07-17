Coimbra é candidata à Universíada 2033

A Câmara Municipal de Coimbra anunciou a candidatura de Portugal à organização da Universíada de Verão de 2033, tendo Coimbra como cidade anfitriã. A notícia surge na sequência da visita à cidade de uma delegação da FISU – Federação Internacional do Desporto Universitário para “avaliação à potencial candidatura”. Coimbra, recorde-se, foi palco em 2018 dos EUSA Games – Jogos Europeus Universitários e quer, agora, acolher a competição que é uma espécie de Jogos Olímpicos do desporto universitário.

Além do Município, a visita da comitiva da FISU incluiu reuniões na Universidade de Coimbra e na Associação Académica de Coimbra, bem como visitas aos principais equipamentos desportivos da cidade. Retoma-se, assim, a parceria tripartida que já funcionou para a organização, em 2018, dos Jogos Europeus Universitários (EUSA Games)

Nas redes sociais, o vereador com o pelouro do Desporto, Ricardo Lino, lembra que a Universíada de Verão é considerada o segundo maior evento multidesportivo mundial, a seguir aos Jogos Olímpicos, reunindo mais de 10.000 atletas durante duas semanas. Para Coimbra, sublinha, esta oportunidade surge num momento “particularmente relevante” para Coimbra, que se “encontra perante um ciclo de desenvolvimento urbano de grande escala”.

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