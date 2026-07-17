CoimbraDesporto

Coimbra é candidata à Universíada 2033

17 de julho de 2026 às 09 h15
Delegação da FISU - Federação Internacional do Desporto Universitário efetuou visita de “avaliação à potencial candidatura"
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Câmara Municipal de Coimbra anunciou a candidatura de Portugal à organização da Universíada de Verão de 2033, tendo Coimbra como cidade anfitriã. A notícia surge na sequência da visita à cidade de uma delegação da FISU – Federação Internacional do Desporto Universitário para “avaliação à potencial candidatura”. Coimbra, recorde-se, foi palco em 2018 dos EUSA Games – Jogos Europeus Universitários e quer, agora, acolher a competição que é uma espécie de Jogos Olímpicos do desporto universitário.

Além do Município, a visita da comitiva da FISU incluiu reuniões na Universidade de Coimbra e na Associação Académica de Coimbra, bem como visitas aos principais equipamentos desportivos da cidade. Retoma-se, assim, a parceria tripartida que já funcionou para a organização, em 2018, dos Jogos Europeus Universitários (EUSA Games)

Nas redes sociais, o vereador com o pelouro do Desporto, Ricardo Lino, lembra que a Universíada de Verão é considerada o segundo maior evento multidesportivo mundial, a seguir aos Jogos Olímpicos, reunindo mais de 10.000 atletas durante duas semanas. Para Coimbra, sublinha, esta oportunidade surge num  momento “particularmente relevante” para Coimbra, que se “encontra perante um ciclo de desenvolvimento urbano de grande escala”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de julho

Motociclismo: Supercross da Poutena assinala 50 anos
17 de julho

Concertos inundam a cidade com mar de gente
17 de julho

Incerteza faz parte da vida
17 de julho

CODU de Coimbra vai ter mais profissionais

Coimbra

CODU de Coimbra vai ter mais profissionais

Coimbra é candidata à Universíada 2033

“Entre vários cenários, pode colocar-se a integração do Politécnico na Universidade de Coimbra. A opção passará pela decisão conjunta”

Desporto

Motociclismo: Supercross da Poutena assinala 50 anos

Coimbra é candidata à Universíada 2033

Futsal: Época de sub-15 e sub-19 “vale” quatro prémios nacionais ao São João