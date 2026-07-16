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Futsal: Época de sub-15 e sub-19 “vale” quatro prémios nacionais ao São João

16 de julho de 2026 às 11 h20
Rui Feijão (Treinador) e Santiago Lourenço foram distinguidos nos iniciados. Ângela Rodrigues (treinadora) e André Costa são os melhores nos juniores
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
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Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Há uma década que o portal Zona Técnica Futsal promove os Portugal Futsal Awards by Decathlon, com a eleição dos melhores atletas e treinadores nas competições nacionais.

Nos escalões de formação, o notável desempenho das equipas de sub-15 e de sub-19 do São João, na época finda, traduz-se em quatro eleitos: Rui Feijão (treinador) e Santiago Lourenço (ala), nos iniciados, que se apuraram, de forma brilhante, para o top-4 nacional; Ângela Rodrigues (treinadora) e André Costa (ala), nos juniores, com uma trajetória de alto nível que culminou na conquista do título nacional da 2.ª Divisão.

Nestes Portugal Futsal Awards, apenas os treinadores de cada competição podem votar, sendo o somatório dos votos a definir o vencedor. Em cada escalão, o escrutínio distingue o melhor jogador, o cinco ideal e ainda o melhor treinador.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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