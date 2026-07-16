Ministro admite que pautas não sejam afixadas se houver exames por classificar

O ministro da Educação admitiu hoje que as pautas dos exames nacionais do ensino secundário poderão não ser afixadas na sexta-feira, conforme previsto, se ainda houver provas por classificar.

“Há sempre riscos, claro. Enquanto eu não tiver as provas todas corrigidas, claro que há riscos”, disse Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas à margem do Encontro Ciência e Inovação 2026, que está a decorrer no Centro de Congressos de Lisboa.

As notas das mais de 300 mil provas realizadas pelos alunos dos 11.º e 12º anos deverão ser afixadas na sexta-feira, mas, na véspera do prazo, faltam ainda corrigir 0,7% das respostas.