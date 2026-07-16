Coimbra

Rotary Club Coimbra-Olivais debate saúde materna

16 de julho de 2026 às 12 h33
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SR / Lusa
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O Rotary Club de Coimbra-Olivais promove na segunda-feira jantar debate sobre “Saúde materna numa nova era: para além do risco obstétrico”.

A iniciativa conta com comunicações de Teresa Almeida Santos (professora da Faculdade de Medicina de Coimbra e diretora do Departamento da Mulher, Recém-Nascido e Medicina de Reprodução da Unidade Local de Saúde de Coimbra) e de Joana Pereira (psicóloga clínica).

O jantar debate decorre no Hotel Aeminium, em Coimbra, a partir das 20:00.

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