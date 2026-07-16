Coimbra

Exposição de capas de discos de vinil na Casa da Cultura homenageia Eugênia Leite

16 de julho de 2026 às 13 h06
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A Casa Municipal da Cultura recebe, a partir de segunda-feira e até 25 de setembro, a exposição de capas de discos de vinil intitulada “Eugénia Lima (1926-2014) e a Arte do Acordeão”, com entrada livre.

A iniciativa pretende homenagear a acordeonista e compositora portuguesa, e é promovida pela Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Coimbra.

“Integrada nas comemorações do centenário do nascimento de Eugénia Lima, a mostra dá a conhecer o percurso e o legado de uma das mais notáveis acordeonistas portuguesas, através de uma seleção de capas de discos em vinil pertencentes ao acervo da Biblioteca Municipal de Coimbra”, adiantou a autarquia.

Os exemplares apresentados vão estar disponíveis para consulta e audição local.

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