O ‘Hortus Musicalis’ regressa, no dia 24, ao Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, sob o tema “Plantar Liberdade”, cruzando música, natureza e criação contemporânea, depois de uma primeira edição, em 2018.

“Promovido em parceria com o Jazz ao Centro Clube, o ciclo conta novamente com curadoria do guitarrista e compositor Marcelo dos Reis e realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de julho e 04, 05 e 06 de setembro, sempre às 18:00”, anunciou a organização.

Todos os concertos têm entrada livre.

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