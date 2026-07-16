Coimbra

‘Hortus Musicalis’ regressa no dia 24 ao Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

16 de julho de 2026 às 12 h57
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SR / Lusa
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O ‘Hortus Musicalis’ regressa, no dia 24, ao Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, sob o tema “Plantar Liberdade”, cruzando música, natureza e criação contemporânea, depois de uma primeira edição, em 2018.

“Promovido em parceria com o Jazz ao Centro Clube, o ciclo conta novamente com curadoria do guitarrista e compositor Marcelo dos Reis e realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de julho e 04, 05 e 06 de setembro, sempre às 18:00”, anunciou a organização.

Todos os concertos têm entrada livre.

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