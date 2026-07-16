Figueira da Foz

Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos abre à noite em julho e agosto

16 de julho de 2026 às 12 h44
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O Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos, na Figueira da Foz, vai abrir, nos meses de julho e agosto, às sextas-feiras e sábados, em horário noturno (21:00 às 24:00), anunciou a Câmara Municipal.

Segundo aquela autarquia do litoral do distrito de Coimbra, o objetivo é dar “uma nova oportunidade para residentes e visitantes descobrirem um dos mais recentes espaços culturais da cidade” e enriquecendo a oferta cultural disponível durante o período estival.

O espaço “reúne um conjunto representativo de esculturas e desenhos pertencentes ao acervo artístico municipal, obras doadas pelo artista ao município em 2020”, adiantou a Câmara.

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