Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos abre à noite em julho e agosto

O Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos, na Figueira da Foz, vai abrir, nos meses de julho e agosto, às sextas-feiras e sábados, em horário noturno (21:00 às 24:00), anunciou a Câmara Municipal.

Segundo aquela autarquia do litoral do distrito de Coimbra, o objetivo é dar “uma nova oportunidade para residentes e visitantes descobrirem um dos mais recentes espaços culturais da cidade” e enriquecendo a oferta cultural disponível durante o período estival.

O espaço “reúne um conjunto representativo de esculturas e desenhos pertencentes ao acervo artístico municipal, obras doadas pelo artista ao município em 2020”, adiantou a Câmara.