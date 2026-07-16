Góis

Ciclo da Truta em Góis com marcação prévia no verão

16 de julho de 2026 às 12 h27
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As visitas ao espaço expositivo “Ciclo da Truta de Góis – Parque da Monteira” realizam-se em julho e agosto exclusivamente mediante marcação prévia, medida que visa assegurar um melhor acolhimento dos visitantes, divulgou a Câmara de Góis.

“A alteração temporária do regime de funcionamento permitirá proporcionar uma experiência de visita mais personalizada, garantindo um acompanhamento adequado do público e uma melhor gestão do espaço durante os meses de maior afluência”, justificou aquela autarquia do interior do distrito de Coimbra.

Localizado no Parque da Monteira, o “Ciclo da Truta de Góis” é um espaço de interpretação ambiental que convida à descoberta do património natural do concelho, dando a conhecer o ciclo da água, o Vale do Ceira, a relação entre o Homem e o rio e a truta-fário, espécie emblemática da região, segundo o município.

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