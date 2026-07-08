Góis Oroso Arte com arte para todos

A Mostra Internacional de Arte – Góis Oroso Arte acontece, este fim de semana (10 a 12 de julho). O concelho vai receber 55 obras de artistas de sete nacionalidades diferentes

A 30.ª edição do Góis Oroso Arte – Mostra Internacional de Arte, que vai decorrer entre os dias 10 e 12 de julho, vai ser mais “inclusiva”, permitindo que todas as pessoas tenham acesso à arte, através da atividade “Arte para Todos/Todas – Aula Aberta”, que vai realizar-se no Parque de Lazer do Cerejal, durante a manhã de sábado.

A iniciativa, inserida na programação deste evento pela primeira vez, visa “promover o acesso à prática artística de forma inclusiva, participativa e acessível a todas as pessoas”.

O presidente da Câmara Municipal de Góis, Rui Sampaio, revelou que “esta ação foi concebida para ser acessível a todos, independentemente da idade, condição física ou experiência artística, proporcionando uma vivência artística enriquecedora e promovendo o bem-estar individual e coletivo”.

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