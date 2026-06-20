Vila Nova do Ceira comemora 99º aniversário

A Freguesia de Vila Nova do Ceira, no concelho de Góis, está a assinalar o 99.º aniversário. A efeméride, que arrancou no passado dia 14 de junho e que se prolonga até ao dia 28 de junho, será assinalada com um programa “diversificado de iniciativas culturais, recreativas e populares”, que integra a Feira Sem Regras e o 4.º Festival das Sopas, a decorrer no próximo domingo, no Adro da Igreja.

Os visitantes terão oportunidade de provar 10 sopas (ver caixa). A participação neste festival “tem o valor de 7,50 panelas”, incluindo um copo e uma tigela, que poderão ser utilizados para provar todas as sopas ao dispor.

No domingo (21 de junho), o programa tem início pelas 09H30, com o sorteio das barracas, seguindo-se, às 10H00, a abertura da Feira Sem Regras. A partir das 13H00, abre o Festival das Sopas, durante o qual os visitantes poderão degustar “cerca de 10 sopas diferentes”.

O certame, organizado pela Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, com o apoio do Município de Góis, tem ainda serviço de bar, explorado pelo Grupo de Cantares da Várzea, assim como animação musical, a partir das 15H00, a cargo do Grupo de Concertinas de Serpins.

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