Reativado núcleo da Associação Portuguesa de Paramiloidose

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego assegura consulta especializada.

O Núcleo da Figueira da Foz da Associação Portuguesa de Paramiloidose foi reativado este ano. E regressou com força. Meses depois de regressar ao ativo, é anfitrião das comemorações do Dia Nacional da Luta Contra a Paramiloidose, hoje, a partir das 10H00, no Auditório Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão. Estava prevista a participação da secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, mas acabou por cancelar a deslocação à Figueira da Foz.

Desde 2021 que o núcleo se encontrava desativado. Neste momento, conta com cerca de 200 sócios.

A Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego assegura uma consulta, “para que os doentes e suas famílias sejam devidamente acompanhados na especificidade da doença”, frisa nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pela direção do núcleo local da Associação Portuguesa de Paramiloidose.

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