Figueira da Foz

Reativado núcleo da Associação Portuguesa de Paramiloidose

20 de junho de 2026 às 09 h00
Dirigentes do núcleo | Foto DR
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego assegura consulta especializada.

O Núcleo da Figueira da Foz da Associação Portuguesa de Paramiloidose foi reativado este ano. E regressou com força. Meses depois de regressar ao ativo, é anfitrião das comemorações do Dia Nacional da Luta Contra a Paramiloidose, hoje, a partir das 10H00, no Auditório Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão. Estava prevista a participação da secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, mas acabou por cancelar a deslocação à Figueira da Foz.

Desde 2021 que o núcleo se encontrava desativado. Neste momento, conta com cerca de 200 sócios.

A Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego assegura uma consulta, “para que os doentes e suas famílias sejam devidamente acompanhados na especificidade da doença”, frisa nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pela direção do núcleo local da Associação Portuguesa de Paramiloidose.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de junho

Augusto Rocha homenageado
20 de junho

A queda dos ídolos
20 de junho

Futebol: Seleção sub-14 da AF Coimbra a caminho de Viseu
20 de junho

“A quem em Maio come sardinha, em Agosto lhe pica a espinha”

Figueira da Foz

Figueira da Foz: Experiência VIP do RFM SOMNII a um passo do “sold out”

Reativado núcleo da Associação Portuguesa de Paramiloidose

PJ deteve na Figueira da Foz padrasto por abuso sexual de criança de 11 anos