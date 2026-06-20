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Figueira da Foz: Experiência VIP do RFM SOMNII a um passo do “sold out”

20 de junho de 2026 às 09 h45
Público do “Maior Sunset de Sempre” procura cada vez mais conforto, privacidade e exclusividade | Foto: DR
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A organização do RFM SOMNII Intermarché confirma que a Zona VIP já atingiu os 85% de ocupação, com as exclusivas VIP Tables (mesas com serviço personalizado para grupos) na iminência de esgotar oficialmente. O indicador reflete um crescimento de 45% nas vendas deste segmento face ao ano anterior.

A forte adesão divide-se entre grupos de particulares que procuram condições exclusivas mas também o próprio tecido empresarial, com incidência em empresas da região Centro, que escolheram a Praia do Relógio como o ponto de encontro e networking estratégico do verão.

A evolução da procura pela área premium acompanha o crescimento do festival na Figueira da Foz, que este ano traz a Portugal lendas mundiais da eletrónica como Hardwell, Timmy Trumpet e os Vini Vici, além do fenómeno nacional Padre Guilherme.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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