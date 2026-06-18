Quinta das Lágrimas recebe primeira “Wine Experience by Penadrink”

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A empresa Penadrink promove, no dia 27 de junho, entre as 15H00 e as 19H00, a primeira edição do “Wine Experience by Penadrink”, um evento vínico aberto ao público que irá decorrer nos jardins da Quinta das Lágrimas, perto da Fonte dos Amores.

Com um formato de circuito aberto, o evento reunirá no total onze marcas de diferentes regiões vitivinícolas, proporcionando aos visitantes a oportunidade de provar uma ampla seleção de vinhos no mesmo espaço e de contactar diretamente com quem os produz.

Seis dessas marcas formam o Wine Impulse — um projeto interno da Penadrink que reúne alguns dos produtores com os quais desenvolve uma colaboração mais próxima na promoção e valorização dos vinhos portugueses.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS