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Rodda Coimbra apresenta dia 2 “super hibrido” da BYD com autonomia superior a 1 000 quilómetros
Carro tem medidas do segmento B | Fotografia: DR
Na sessão de 2 de julho, o concessionário oficial da marca em Coimbra dá a conhecer a nova viatura, possibilitando a marcação de test-drives para os dias seguintes
A Rodda Coimbra, a concessionária da marca BYD em Coimbra, vai apresentar no próximo dia 2 de julho o novo BYD DOLPHIN G DM-i.
Segundo a marca, este carro é o único no seu segmento com tecnologia super híbrida plug-in, tendo uma autonomia combinada de mais de mil quilómetros.
Para as deslocações diárias, o carro funciona em modo 100% elétrico, eliminando emissões e reduzindo os custos de utilização.
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