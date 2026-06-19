Rodda Coimbra apresenta dia 2 “super hibrido” da BYD com autonomia superior a 1 000 quilómetros

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Na sessão de 2 de julho, o concessionário oficial da marca em Coimbra dá a conhecer a nova viatura, possibilitando a marcação de test-drives para os dias seguintes

A Rodda Coimbra, a concessionária da marca BYD em Coimbra, vai apresentar no próximo dia 2 de julho o novo BYD DOLPHIN G DM-i.

Segundo a marca, este carro é o único no seu segmento com tecnologia super híbrida plug-in, tendo uma autonomia combinada de mais de mil quilómetros.

Para as deslocações diárias, o carro funciona em modo 100% elétrico, eliminando emissões e reduzindo os custos de utilização.

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