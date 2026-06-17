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Medalha Grande Ouro para três vinhos da Adega de Cantanhede

17 de junho de 2026 às 09 h44
Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Três vinhos tintos Baga foram recentemente galardoados no Concours Mondial de Bruxelles. A Adega de Cantanhede teve um total de 10 vinhos premiados

A Adega de Cantanhede conquistou, no Concours Mondial de Bruxelles, três Medalhas Grande Ouro com três vinhos tintos Baga.

A informação foi transmitida à Adega de Cantanhede na última sexta-feira e assume-se como um marco inédito para a instituição.

Os vinhos premiados foram o Foral de Cantanhede Baga 2013, um tinto baga produzido apenas em anos de excecional qualidade. Esta é a terceira colheita apresentada ao mercado em 12 anos. O Marques de Marialva Grande Reserva 2017, produzido exclusivamente com uvas de Vinhas Velhas, com mais de 50 anos e um Marquês de Marialva Baga Reserva 2021, um tinto de Baga mais jovem, mais irreverente, a mostrar que inovação e modernidade na vinificação permitem conquistar novos públicos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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