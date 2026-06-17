A saúde que necessitamosopiniao

Sustentabilidade do SNS

17 de junho de 2026 às 10 h45
Manuel Antunes
Autor
Manuel Antunes

Um estudo da Universidade Nova de Lisboa, apresentado no passado dia 27 de maio, conclui que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) “está mais caro, menos acessível e a ficar para trás na inovação”. O retrato foi traçado pelo Índice de Saúde Sustentável, que mostra que o Serviço SNS está no nível intermédio. O estudo revela dificuldades e falhas. No global, de 0 a 100, recebeu 59,3 pontos (12 valores na nossa classificação de 0 a 20) e a qualidade técnica sofreu uma ligeira redução, de 67 em 2024 para 65 em 2025. Já a qualidade percecionada pelos utentes tem estado estabilizada, com mais de 73 pontos (15 valores), mas a maioria queixa-se da demora no acesso a medicamentos inovadores.

A sustentabilidade financeira do SNS mantém-se como um dos fatores que coloca Portugal para trás no diagnóstico feito em 2025. Este ano, a despesa voltou a crescer a uma taxa superior a 9%. O histórico mostra que em 7 anos a despesa em saúde terá crescido quase 70%, mais do triplo da inflação homóloga. Por outro lado, houve uma ligeira redução da atividade a rondar um por cento. Os autores do estudo afirmam que “temos de ser capazes de encontrar novas formas de organização que sejam capazes de converter esta despesa, que cresce a um ritmo significativo, em mais qualidade de vida e valor”.

Os nossos leitores poderão verificar que a sustentabilidade do SNS já foi, várias vezes, tema destas Opiniões, em que expressei exatamente as mesmas convicções. O SNS tem enfrentado uma pressão crescente devido a vários fatores, incluindo o envelhecimento demográfico da população, a escassez de profissionais de saúde e a crescente procura por serviços médicos. De forma a garantir a sustentabilidade do SNS, é fundamental garantir uma gestão equilibrada e eficiente, atendendo, desde logo, à escassez de recursos e às crescentes necessidades de cuidados de saúde diferenciados e inovadores.

Em reação ao estudo da Nova, a Ministra da Saúde diz que há “perceções” diferentes sobre o setor e pôs em causa vários critérios utilizados. Mas o relatório do Grupo de Trabalho sobre a Eficiência do Serviço Nacional de Saúde (criado pelo próprio ministério), de maio de 2025, já concluía que “é necessário criar condições para a adoção de estratégias centradas na contenção da despesa e no aumento da eficiência, priorizando processos e procedimentos que promovam o uso mais racional possível dos recursos, que são escassos, de modo a fazer-se o mesmo ou até mais utilizando menos recursos.” Nesse sentido, recomendava: reorganização do trabalho e da distribuição do mesmo; definição de políticas de consumo; racionalização da prescrição de medicamentos e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica; e exponenciação do impacto dos métodos de reprocessamento e reutilização do material de consumo clínico,
Sugeria-se ainda “a alteração na orgânica do Ministério da Saúde e das entidades tuteladas, que permitam separar o âmbito de ação de órgãos técnicos da decisão em termos de política de saúde, a qual deve ficar a cargo de órgãos competentes para uma séria análise acerca da comportabilidade da mesma em termos orçamentais; e, a nível da formação de novos profissionais de saúde, implementar medidas que liberalizem o mercado de trabalho e ajudem a libertar o SNS do ‘estado de refém’ em que se encontra”.

Ora estes diagnósticos e respetivas propostas terapêuticas não são de agora. Já vêm sido feitos há várias décadas. Praticamente todos foram por mim levantados no livro A Doença da Saúde, que publiquei em 2001. Longe de mim pensar que era apenas eu. A maioria dos que por aqui andavam sabiam que assim era!
No lado positivo, o estudo da Universidade Nova estima que o retorno financeiro foi de 10 mil milhões de euros, medido pela participação no mercado de trabalho, tendo em conta que o SNS contribuiu para evitar, em média, 1,4 dias de ausência laboral e a perda do equivalente a 11 dias de trabalho por pessoa, o que, mais uma vez, ressalta a importância que o Serviço tem na economia portuguesa e seu impacto social.

Na cerimónia de apresentação do estudo, o Presidente da República reafirmou que está a cumprir a promessa de colocar a saúde no centro do seu mandato, e apontou para o “conservadorismo persistente” na gestão do sector, deixando um recado direto à tutela para enfrentar resistências internas e acelerar mudanças organizacionais. “Quando a saúde deixa de ser universal, o problema é político”. O Presidente avisou que não há margem para adiamentos e que a Ministra terá de assumir reformas, mesmo quando politicamente difíceis. “Se o Presidente faz a sua parte, a Ministra não pode ficar atrás”.
Não vale, pois, a pena continuarmos a querer ‘tapar o sol com a peneira’. Necessitamos de ação!

 

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