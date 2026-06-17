Cantanhede

GNR detém homem por suspeita de tráfico de droga em Ançã

17 de junho de 2026 às 10 h01
Fotografia: GNR Coimbra
CMM / Lusa
Autor
CMM / Lusa

Um homem de 36 anos foi detido por suspeitas da prática do crime de tráfico de droga, na localidade de Ançã, concelho de Cantanhede, revelou hoje a GNR de Coimbra.

De acordo com a GNR, a detenção do homem de 36 anos foi realizada por militares do Posto Territorial de Ançã, por volta das 21:00 de terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Destacamento Territorial de Cantanhede, Celso Marques, explicou que foi detetada uma viatura com um condutor a demonstrar um comportamento suspeito, quando uma patrulha “fazia um giro normal”.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

“Trata-se de um homem que já tem antecedentes criminais”, acrescentou.

No seguimento da ação policial, foi efetuada uma busca sumária à viatura e uma revista pessoal de segurança ao suspeito, tendo sido detetado produto estupefaciente.

Foram apreendidos 2.119,90 euros em numerário, 279,5 doses de cocaína, 55 doses de heroína, duas doses de haxixe, sete cachimbos, um relógio, quatro navalhas, dois telemóveis e bijuteria diversa.

Segundo a GNR, o homem de 36 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra, durante a tarde de terça-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas obrigatórias quatro vezes por semana.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de junho

Mau tempo: ANMP pede despacho que enquadre apoios para recuperação de equipamentos municipais
17 de junho

Mau tempo: "Esmagadora maioria" dos municípios concluirá apoios por danos em casas este mês - ministro
17 de junho

José Sousa volta a vencer em casa
17 de junho

Incêndios: MAI admite que existe “falta de cultura de limpeza” nos espaços rurais

Cantanhede

GNR detém homem por suspeita de tráfico de droga em Ançã

GNR apreende armas na Tocha

Expofacic de Cantanhede com mais de 200 espetáculos e 600 expositores em 11 dias