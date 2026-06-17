GNR detém homem por suspeita de tráfico de droga em Ançã

Um homem de 36 anos foi detido por suspeitas da prática do crime de tráfico de droga, na localidade de Ançã, concelho de Cantanhede, revelou hoje a GNR de Coimbra.

De acordo com a GNR, a detenção do homem de 36 anos foi realizada por militares do Posto Territorial de Ançã, por volta das 21:00 de terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Destacamento Territorial de Cantanhede, Celso Marques, explicou que foi detetada uma viatura com um condutor a demonstrar um comportamento suspeito, quando uma patrulha “fazia um giro normal”.

“Trata-se de um homem que já tem antecedentes criminais”, acrescentou.

No seguimento da ação policial, foi efetuada uma busca sumária à viatura e uma revista pessoal de segurança ao suspeito, tendo sido detetado produto estupefaciente.

Foram apreendidos 2.119,90 euros em numerário, 279,5 doses de cocaína, 55 doses de heroína, duas doses de haxixe, sete cachimbos, um relógio, quatro navalhas, dois telemóveis e bijuteria diversa.

Segundo a GNR, o homem de 36 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra, durante a tarde de terça-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas obrigatórias quatro vezes por semana.