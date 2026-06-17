Figueira da Fozopiniao

A cidade precisa de ter uma marina funcional

17 de junho de 2026 às 12 h00
José Couto
Autor
José Couto

A cidade precisa de ter uma marina funcional, capaz de acolher um maior número de embarcações residentes e atrair parte das inúmeras embarcações de recreio que circulam na costa, na frente costeira da cidade.

Há pelo menos 20 anos que este tema é recorrente e vários estudos foram já realizados, mostrando que a marina de recreio tem potencial – devido à localização estratégica.

O porto tem uma localização de excelência, na frente ribeirinha, numa relação de proximidade com a cidade, contudo esta infraestrutura tem definhado e a degradação das condições de acolhimento não fazem jus ao potencial. Assim, o que temos é pouco, porque há muito que a tutela, a APFF, não investe nem em manutenção nem na modernização, o que resulta numa perda de importância quando comparado com outras marinas de recreio – mais uma vez: o que temos é pouco.

O estudo realizado pela APFF definia como objetivos intervir no porto de recreio engenheiro António Duarte Silva – para aumentar o número de lugares amarração (mais 112 lugares), reformulação do layout de acesso e melhoria das estruturas de apoio – , estudar a localização de uma nova marina na margem sul e dimensionar um terminal de cruzeiros. É importante promover soluções de apoio e de prestação de serviços às embarcações como forma de garantir a escolha da marina e a fidelização de clientes.

Temo que seja mais um estudo e que não se concretize no curto prazo, por isso advogo que se encontre uma solução que permita resolver a atual marina e realizar um concurso público internacional para encontrar quem saiba gerir e fazer melhor.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de junho

Hasteada Bandeira Azul no areal urbano
19 de junho

Projeto do Chega que exige reparação urgente do IC3 em Penela foi aprovado
19 de junho

Os primeiros passos (parte 3) Portugal–Década de 90
19 de junho

Académica conhece calendário da II Liga a 2 de julho

Figueira da Foz

Hasteada Bandeira Azul no areal urbano

Miguel Babo estreia este sábado nova longa-metragem

Vale a pena ponderar uma nova marina

opiniao

A vertente de negócio do PRR

Vale a pena ponderar uma nova marina

A cidade sem trotinetas