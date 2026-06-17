A cidade precisa de ter uma marina funcional, capaz de acolher um maior número de embarcações residentes e atrair parte das inúmeras embarcações de recreio que circulam na costa, na frente costeira da cidade.

Há pelo menos 20 anos que este tema é recorrente e vários estudos foram já realizados, mostrando que a marina de recreio tem potencial – devido à localização estratégica.

O porto tem uma localização de excelência, na frente ribeirinha, numa relação de proximidade com a cidade, contudo esta infraestrutura tem definhado e a degradação das condições de acolhimento não fazem jus ao potencial. Assim, o que temos é pouco, porque há muito que a tutela, a APFF, não investe nem em manutenção nem na modernização, o que resulta numa perda de importância quando comparado com outras marinas de recreio – mais uma vez: o que temos é pouco.

O estudo realizado pela APFF definia como objetivos intervir no porto de recreio engenheiro António Duarte Silva – para aumentar o número de lugares amarração (mais 112 lugares), reformulação do layout de acesso e melhoria das estruturas de apoio – , estudar a localização de uma nova marina na margem sul e dimensionar um terminal de cruzeiros. É importante promover soluções de apoio e de prestação de serviços às embarcações como forma de garantir a escolha da marina e a fidelização de clientes.

Temo que seja mais um estudo e que não se concretize no curto prazo, por isso advogo que se encontre uma solução que permita resolver a atual marina e realizar um concurso público internacional para encontrar quem saiba gerir e fazer melhor.