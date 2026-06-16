Figueira da Foz

APA abre concurso para obras nas comportas da Maria da Mata no vale do Mondego

16 de junho de 2026 às 13 h36
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MYME (JLS) ) / Lusa
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MYME (JLS) ) / Lusa

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) abriu um concurso público de dois milhões de euros para a substituição da estrutura de comportas da Maria da Mata, no vale do Mondego.

De acordo com o procedimento que foi publicado na segunda-feira em Diário da República, a empreitada tem um prazo de execução de 12 meses, com um preço base de 1,6 milhões de euros, sem IVA.

A intervenção é financiada pelo Programa CENTRO2030.

 

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