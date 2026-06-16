Figueira da Foz
APA abre concurso para obras nas comportas da Maria da Mata no vale do Mondego
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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) abriu um concurso público de dois milhões de euros para a substituição da estrutura de comportas da Maria da Mata, no vale do Mondego.
De acordo com o procedimento que foi publicado na segunda-feira em Diário da República, a empreitada tem um prazo de execução de 12 meses, com um preço base de 1,6 milhões de euros, sem IVA.
A intervenção é financiada pelo Programa CENTRO2030.
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