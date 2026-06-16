IPSS de Coimbra garante que trabalhadores recebem esta semana salário em atraso

Funcionários do Centro Social São João, sediado em Coimbra, queixaram-se ontem de ainda não terem recebido o salário de maio, mas o presidente da direção garantiu à agência Lusa que o pagamento será realizado esta semana.

Num e-mail enviado à agência Lusa, um grupo de trabalhadores daquela instituição particular de solidariedade social (IPSS) queixa-se que “todos os meses se verifica uma situação parecida, com os funcionários a receberem tarde e alguns a não receberem há meses”.

Na missiva, acusam ainda a instituição de nem sempre pagar os subsídios de lei e, “quando paga, é por acordos e nem toda a gente recebe”.

Confrontado pela agência Lusa, o presidente da direção da instituição disse que o mês de maio será liquidado até ao final desta semana, justificando o atraso com um indeferimento da Segurança Social a um acordo de pagamento prestacional.

Segundo Alcides Lopes, desta vez foi necessário “pagar primeiro à Segurança Social do que aos trabalhadores” para não ficarem impossibilitados de receber os acordos com o Estado.

“Nunca nos atrasamos muito no pagamento dos vencimentos”, salientou o dirigente, explicando que financeiramente o Centro Social São João, à semelhança de outras IPSS, não vive uma situação de desafogo.

O presidente da direção sustentou que o salário mínimo tem subido há vários anos sem ter acompanhamento da parte do Estado na revisão dos acordos de financiamento.

“Numa instituição como esta, em que quase toda a gente recebe o salário mínimo, os aumentos anuais criam desequilíbrios”, refere.

Relativamente ao pagamento dos subsídios, Alcides Lopes reconheceu que nem sempre “é fácil” o seu pagamento e que o subsídio de Natal de 2025 está a ser pago mensalmente junto com o vencimento por acordo com os trabalhadores.

O Centro Social São João emprega 47 trabalhadores é dá apoio a 48 pessoas idosas em lar residencial, 25 em centro de dia, 30 em apoio domiciliário e a 200 crianças em berçário, creche e infantário.