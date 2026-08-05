Motociclista em estado grave após bater em camião no IP3

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Homem, de 58 anos, ficou com ferimentos muito graves após choque na descida em frente ao Bar 21, em Penacova

Um embate na traseira de um camião, no IP3, na zona de Penacova, deixou ontem um motociclista com ferimentos “muito graves”.

“Fomos mobilizados para um acidente no IP3 e, à chegada, encontrámos apenas um motociclista com ferimentos bastante graves”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, Vasco Viseu.

O homem viajava com a companhia de dois amigos, que terão escapado ao embate porque circulavam mais para trás.

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