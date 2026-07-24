PenacovaRegião Metropolitana de Coimbra
IP3 reabriu no sentido que faltava (Coimbra/Viseu)
Fotografia: DR
O Itinerário Principal 3 (IP3) reabriu hoje, pelas 19H30, no sentido Coimbra/Viseu, entre o nó de Miro e o Nó de Penacova, informou a Infrestruturas de Portugal em comunicado.
Na nota, a IP refere que “na sequência dos trabalhos de limpeza do pavimento realizados após o derrame de resina ocorrido ao quilómetro 61, 700 do IP3, na passada segunda-feira, foi reaberta hoje, pelas 19H30, a circulação rodoviária no sentido Coimbra/Viseu, entre o Nó de Miro (km 64+300) e o Nó de Penacova (km 60+700).
Recorde-se que o IP3 esteve totalmente cortado desde a manhã de segunda-feira até às 15H00 desta quinta-feira, altura que reabriu mas apenas no sentido Viseu/Coimbra.