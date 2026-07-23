Penacova

IP3 reabre hoje no sentido Viseu/Coimbra

23 de julho de 2026 às 13 h15
IP3 esteve cortado desde segunda-feira de manhã | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O IP3 vai reabrir hoje, pelas 15H00, no sentido Viseu/Coimbra, entre o Nó de Miro e o Nó de Penacova, anunciou o Município de Penacova através das redes sociais.

Segundo a autarquia, a informação foi comunicada pela Infraestruturas de Portugal, após a realização dos trabalhos de limpeza da via.

A abertura acontece no sentido oposto a aquele onde aconteceu o derrame de resina. Recorde-se que um pesado de mercadorias derramou, na segunda-feira de manhã, resina na estrada, o que obrigou ao corte total do IP3 naquela zona.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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