Coimbra quer avançar com zonas 30 e de coexistência para reduzir sinistralidade

A Câmara de Coimbra assinou hoje um compromisso de ação com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que prevê a criação de zonas 30 quilómetros por hora e de coexistência, assim como outras medidas para reduzir sinistralidade rodoviária.

Com a assinatura do compromisso, espera-se que Coimbra possa servir “de piloto, de boa prática, de bom exemplo” para o resto do país, afirmou hoje o presidente da ANSR, Pedro Clemente, vincando que o acordo se insere na Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária Visão Zero 2030, que tem como meta reduzir para metade o número de vítimas mortais e de feridos graves até 2030, e eliminá-las até 2050.

O compromisso prevê a implementação de ações concretas, com calendário e orçamento a estabelecer a breve prazo, como a criação de zonas de velocidade máxima de 30 quilómetros por hora (conhecidas como zonas 30) e zonas de coexistência em bairros residenciais, áreas escolares e envolventes dos hospitais, disse a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa.

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