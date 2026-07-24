Hotel Sapientia (na Alta da cidade) foi vendido e Tivoli Coimbra prepara reabertura para agosto

2026 está a afirmar-se como um ano de importantes alterações na oferta hoteleira em Coimbra.

Foi ontem revelado, em comunicado, que o Sapientia Boutique Hotel – situado na zona da Alta da cidade – foi vendido à cadeia The Editory Collection Hotels, com sede na Maia e propriedade da holding da família de Belmiro de Azevedo (Efanor/Sonae).

O hotel de Coimbra – que pertencia ao músico André Sardet e ao jornalista José Manuel Portugal (e respetivas esposas) – será absorvido pelo grupo nortenho que opera desde 1986 – à época com a inauguração do Porto Palácio Hotel – mas que foi crescendo até atingir o portfólio atual de 13 unidades no continente e ilhas.

A administração do The Editory Collection Hotels afirma que as suas unidades “são lugares com carácter, contemporâneos mas não frios, históricos mas não aborrecidos, locais com mundo e cosmopolitas, sem perder o sentido de comunidade”.

Esta é uma das novidades da oferta hoteleira em Coimbra este ano, de que também se destaca a reabertura do Hotel Tivoli, junto ao Palácio da Justiça, que vai ter cinco estrelas, classificação alcançada após obras de remodelação integral. A data inicialmente anunciada era para abril, mas a empreitada atrasou-se.

De acordo com as plataformas de reservas, aceita os primeiros clientes dentro de um mês, a 24 de agosto, destacando-se o restaurante Simone e a nova piscina interior.

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