Rui Gomes é reforço para o ataque da Académica
A Académica acaba de anunciar mais um reforço para a época 202&72027. Trata-se de Rui Gomes, extremo português de 28 anos, que assina contrato por uma época.
De acordo com nota enviada pela Briosa, Rui Gomes conta “com um percurso consolidado no futebol profissional, traz consigo experiência acumulada em Portugal e no estrangeiro. Formado entre SC Braga, SL Benfica e Vitória SC, representou ao longo da carreira clubes como Gil Vicente, CD Mafra, UD Leiria, Legia Varsóvia, SC Covilhã, Portimonense, CD Tondela, GD Chaves e, mais recentemente, o Mérida AD, de Espanha”.
Extremo versátil, rápido e tecnicamente evoluído, “destaca-se pela capacidade de desequilibrar no um para um, pela criatividade no último terço e pela polivalência nas posições ofensivas, características que reforçam as opções do treinador António Barbosa para a nova temporada”, precisa a nota.
Citado pelo clube, Rui Gomes refere que “estou muito feliz por estar aqui neste novo desafio. Vou dar o máximo por este clube para cumprir os objetivos. Força Briosa”.