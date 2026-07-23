Nova Área de Acolhimento Empresarial concluída em agosto

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A empreitada de “Conceção-Construção de Reconversão da Área de Acolhimento Empresarial de Oliveira do Hospital” vai ficar concluída em meados de agosto, disse ontem o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

A informação foi revelada ontem durante a inauguração da EXPOH 2026, que decorre, no Parque do Mandanelho, até ao próximo domingo.

Esta nova zona empresarial representa um investimento de cerca de 7,5 milhões de euros (PRR) e irá criar 27 novos lotes. A infraestrutura oferece energias renováveis para as empresas, tem cobertura tecnológica de rede 5G e foi concebida com um sistema avançado de deteção de incêndios. José Francisco Rolou revelou ainda que em setembro será lançada a segunda hasta pública para o acolhimento de novas empresas.

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