AAC diz que ministro “lesou sucessivamente os estudantes”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, foi fortemente criticado pela Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC).

Num vídeo colocado anteontem nas redes sociais, a DG/AAC, liderada por José Machado, criticou o ministro que tem também a tutela do ensino superior.

Na ótica dos estudantes, o ministro da Educação, Ciência e Inovação lesou “sucessivamente os estudantes e o futuro” do país, salientando que o processo de digitalização e correção dos exames nacionais de secundário falhou.

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