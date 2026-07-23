Coimbra
AAC diz que ministro “lesou sucessivamente os estudantes”
José Machado critica ação do ministro | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, foi fortemente criticado pela Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC).
Num vídeo colocado anteontem nas redes sociais, a DG/AAC, liderada por José Machado, criticou o ministro que tem também a tutela do ensino superior.
Na ótica dos estudantes, o ministro da Educação, Ciência e Inovação lesou “sucessivamente os estudantes e o futuro” do país, salientando que o processo de digitalização e correção dos exames nacionais de secundário falhou.
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