Critical Flytech apadrinha licenciatura em engenharia aeroespacial na FCTUC

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A licenciatura em engenharia aeroespacial, que vai ser lecionada pela primeira vez este ano letivo na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra (FCTUC), está apadrinhada pela Critical Flytech.

A empresa conimbricense dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para a Airbus, que une esforços entre a construtora de aviões e a Critical Software, assinou ontem um protocolo com a faculdade, para colaborar na elaboração do curso.

“Este acordo envolve apoio no ensino, intercâmbio de estudantes, apoio à tese de mestrado, enquadramento de tese de doutoramento e suporte de tese de doutoramento. Envolve também a criação de novos projetos, projetos específicos, candidaturas nacionais e europeias, intercâmbio de estudantes, acesso a facilitado aos laboratórios que temos na FCTUC, provavelmente também dos laboratórios e dos instrumentos que há do lado da Critical Flytech”, disse o diretor da FCTUC, Edmundo Monteiro.

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