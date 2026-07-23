Coimbra

Critical Flytech apadrinha licenciatura em engenharia aeroespacial na FCTUC

23 de julho de 2026 às 11 h15
Protocolo foi ontem assinado | Fotografia: A.C.M.
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A licenciatura em engenharia aeroespacial, que vai ser lecionada pela primeira vez este ano letivo na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra (FCTUC), está apadrinhada pela Critical Flytech.

A empresa conimbricense dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para a Airbus, que une esforços entre a construtora de aviões e a Critical Software, assinou ontem um protocolo com a faculdade, para colaborar na elaboração do curso.

“Este acordo envolve apoio no ensino, intercâmbio de estudantes, apoio à tese de mestrado, enquadramento de tese de doutoramento e suporte de tese de doutoramento. Envolve também a criação de novos projetos, projetos específicos, candidaturas nacionais e europeias, intercâmbio de estudantes, acesso a facilitado aos laboratórios que temos na FCTUC, provavelmente também dos laboratórios e dos instrumentos que há do lado da Critical Flytech”, disse o diretor da FCTUC, Edmundo Monteiro.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de julho

AAC diz que ministro “lesou sucessivamente os estudantes”
23 de julho

Mau tempo: Portugal vai receber 65,37 ME da UE após 'comboio' de tempestades
23 de julho

Vasco não foi à Benfeita fazer praia
23 de julho

Programa Centro 2030 recebe reforço de 126 milhões para projetos municipais

Coimbra

AAC diz que ministro “lesou sucessivamente os estudantes”

Critical Flytech apadrinha licenciatura em engenharia aeroespacial na FCTUC

Latada com menos dias para travar “gastos megalómanos”