Programa Centro 2030 recebe reforço de 126 milhões para projetos municipais

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A formalização da revisão dos contratos das Iniciativas Territoriais Integradas (ITI) das oito Comunidades Intermunicipais (CIM) da Região Centro do Programa Regional do Centro (Centro 2030), promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), vai aumentar, em 126 milhões de euros (mais 14%), o investimento nos projetos municipais.

Através da reprogramação e overbooking do programa Centro 2030, a CCDR Centro iniciou ontem “a republicação dos avisos, que permitem às CIM e aos seus Municípios associados procederem à apresentação das respetivas candidaturas com as alterações acordadas já implementadas”, esclarece a entidade.

“Este processo foi concretizado no âmbito de um trabalho iniciado em abril 2026 e agora terminado, e teve na sua origem a Reprogramação do Centro 2030 que a Comissão Europeia aprovou em dezembro 2025 para integrar nos seus objetivos as novas prioridades da União Europeia definidas em junho de 2025, para as áreas da Habitação, Defesa, Gestão da Água e Competitividade”, assume a CCDR Centro.

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