APA inicia reparação das dunas em finais de agosto

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O ministro da Presidência disse ontem em Mira que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lhe garantiu que inicia em finais de agosto a reparação do cordão dunar da orla costeira de Mira afetado pelo comboio de tempestades no início do ano.

Por outro lado, António Leitão Amaro garantiu que o Governo está a envidar esforços para garantir que a extensão de Saúde de Lentisqueira, em obras, tenha uma equipa completa de pessoal para poder funcionar.

Acerca dos atrasos das obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o governante defendeu que se deve “executar, executar e executar até ao limite do prazo”.

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