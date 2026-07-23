MiraRegião Metropolitana de Coimbra
APA inicia reparação das dunas em finais de agosto
Madalena Isabel Colaço Santos, Artur Fresco, António Leitão Amaro e Helena Teodósio, na inauguração das Festas de S. Tomé, em Mira | Foto DB - Ana Catarina Ferreira
O ministro da Presidência disse ontem em Mira que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lhe garantiu que inicia em finais de agosto a reparação do cordão dunar da orla costeira de Mira afetado pelo comboio de tempestades no início do ano.
Por outro lado, António Leitão Amaro garantiu que o Governo está a envidar esforços para garantir que a extensão de Saúde de Lentisqueira, em obras, tenha uma equipa completa de pessoal para poder funcionar.
Acerca dos atrasos das obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o governante defendeu que se deve “executar, executar e executar até ao limite do prazo”.
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