MiraRegião Metropolitana de Coimbra

APA inicia reparação das dunas em finais de agosto

23 de julho de 2026 às 11 h00
Madalena Isabel Colaço Santos, Artur Fresco, António Leitão Amaro e Helena Teodósio, na inauguração das Festas de S. Tomé, em Mira | Foto DB - Ana Catarina Ferreira
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O ministro da Presidência disse ontem em Mira que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lhe garantiu que inicia em finais de agosto a reparação do cordão dunar da orla costeira de Mira afetado pelo comboio de tempestades no início do ano.

Por outro lado, António Leitão Amaro garantiu que o Governo está a envidar esforços para garantir que a extensão de Saúde de Lentisqueira, em obras, tenha uma equipa completa de pessoal para poder funcionar.

Acerca dos atrasos das obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o governante defendeu que se deve “executar, executar e executar até ao limite do prazo”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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