Projeto europeu nasce para transformar espaços públicos em Penacova

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A fase de ativação local do projeto europeu UTOPIZE que visa cocriar o futuro de três espaços emblemáticos do concelho de Penacova, teve início no decorrer da recente edição das festas do município.

A autarquia deu o pontapé de saída de uma iniciativa que reuniu contributos de mais de seis dezenas de munícipes e visitantes para discutirem a transformação da Casa das Artes Martins da Costa, do Parque Verde e da Casa António José de Almeida.

Para o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, “a dimensão europeia do consórcio ganha verdadeiro valor no impacto direto que terá no quotidiano dos cidadãos do concelho”.

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