MiraRegião Metropolitana de Coimbra

Câmara de Mira “estranha” análise à água da praia da Barrinha feita pela DGS

28 de julho de 2026 às 21 h29
Praia já foi reaberta, mas executivo queixa-se da análise feita pela DGS | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A praia fluvial da Barrinha, em Mira, voltou hoje a abrir para banhos. No entanto, a câmara municipal queixa-se da análise feita que determinou o encerramento da praia.

Nas redes sociais, o município de Mira informou que, “na sequência da receção dos resultados das novas análises à qualidade da água” da praia, os parâmetros microbiológicos encontram-se dentro dos valores legalmente permitidos. Neste sentido, foi “levantada a interdição temporária de banhos, podendo a praia voltar a ser utilizada”.

A autarquia manifestou, no entanto, a seu “descontentamento e estranheza” relativamente ao resultado da análise que esteve na origem da decisão de interdição, realizada pela Delegação Regional do Centro da Direção Geral da Saúde. No mesmo comunicado, a câmara liderada por Artur Fresco frisa que “no mesmo dia uma análise realizada pela APA apresentou resultados conformes”.

Segundo o executivo, tanto a autarquia como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) realizaram “de forma regular analises à qualidade da água em quatro pontos distintos” da praia, tendo todas evidenciado “resultados em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos”.

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