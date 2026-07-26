Interdição temporária a banhos na Praia Fluvial da Barrinha

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Foi detetada a presença de contaminação microbiológica acima dos valores legalmente permitidos na Praia Fluvial da Barrinha, no concelho de Mira. Esta situação levou à interdição temporária a banhos destas águas, informou ontem a Câmara Municipal de Mira, através de uma publicação nas redes sociais.

A suspensão temporária da praia fluvial surge na sequência das análises periódicas feitas à qualidade da água. O município, em cumprimento das orientações da Direção Geral da Saúde, e por uma questão de proteção da saúde pública, interditou temporariamente a praia até que estejam reunidas as condições para o levantamento desta medida.

A autarquia refere no comunicado que solicitou a realização de uma contra-análise, de forma a confirmar os resultados obtidos e para acompanhar a evolução da qualidade da água.

“Face às condições verificadas nas últimas semanas, marcadas pela ausência prolongada de precipitação e pela consequente diminuição do caudal das linhas de água, admite-se que esta situação possa estar relacionada com esses fatores. No entanto, apenas os resultados das novas análises permitirão confirmar essa hipótese”, lê-se na nota.

A situação continuará a ser acompanhada pelo município em articulação com as entidades competentes e promete informar a população assim que existam novos desenvolvimentos.