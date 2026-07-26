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Cortejo alegórico das Festas de São Tomé em Ançã (fotogaleria)

26 de julho de 2026 às 11 h15
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt

O Cortejo Alegórico de São Tomé encheu ontem à tarde as ruas de Ançã de cor e forte mobilização comunitária. O desfile foi o grande destaque do penúltimo dia da icónica Festa e Romaria de São Tomé. Esta edição é histórica por ser a primeira após a inscrição oficial do evento no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Organizado pelo Grupo Típico de Ançã e pelo Juiz da Festa, o cortejo contou com carros decorados e figurantes que retrataram a etnografia local. O dia de sábado incluiu ainda o desfile das Cavalhadas e a Bênção do Gado, atraindo centenas de visitantes à vila. As festividades terminam hoje.

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