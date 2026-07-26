Dados pessoais poderão ter sido copiados durante ataque informático à Metro Mondego

Dados pessoais dos titulares de passe personalizado poderão ter sido copiados durante o ataque informático de que a Metro Mondego foi alvo no passado dia 06, alertou hoje a empresa.

Em comunicado, a Metro Mondego – que assegura a operação do ‘metrobus’ que circula entre Lousã e Coimbra – referiu que os elementos disponíveis levam “a considerar provável que os atacantes tenham copiado informação que pode incluir dados pessoais”.

“O grupo responsável pelo ataque reivindicou-o publicamente, alegando estar na posse de informação da empresa e anunciando a intenção de a divulgar. Ainda não é possível confirmar que dados foram concretamente copiados”, acrescentou.

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