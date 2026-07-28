Antigo presidente da Metro Mondego é o novo vogal executivo do Interreg Atlantic Area

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O antigo presidente do conselho de administração da Metro Mondego, João Marrana, é o novo vogal executivo do Interreg Atlantic Area.

Esta estrutura é gerida pela CCDR Norte e promove a cooperação entre regiões atlânticas de Portugal, Espanha, França e Irlanda, apoiando iniciativas que reforçam a inovação, a competitividade, a sustentabilidade e a coesão territorial através da cooperação entre regiões.

No início do mês, João Marrana tinha sido distinguido, com a Medalha da Cidade de Coimbra – Grau Ouro, pelo trabalho desenvolvido enquanto presidente do conselho de administração da Metro Mondego. Cargo que deixou no final do mês de fevereiro e que ocupava deste 2019.