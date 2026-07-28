Solução de acesso ao IC2 proveniente da Casa do Sal vai ser definitiva

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A solução provisória de acesso ao IC2, proveniente da Casa do Sal, com uma faixa dedicada, passará a ser definitiva. A revelação foi ontem feita pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, à margem da sessão comemorativa do 922.º aniversário do Foral de São Martinho do Bispo.

A ampliação de duas para três vias foi implementada em fevereiro e, após os estudos feitos pela IP, passará a ser definitiva.

“O aumento de desempenho foi de 96%. A velocidade média de entrada no IC2 aumentou de 18km/h para 36 km/h. Quem circulava no IC2, circulava a 54 km/h e passou a circular a 56 km/h. Houve zero acidentes”, disse ao jornal o engenheiro Tiago Cardoso, do departamento de Mobilidade da câmara.