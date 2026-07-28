Coimbra

Solução de acesso ao IC2 proveniente da Casa do Sal vai ser definitiva

28 de julho de 2026 às 18 h30
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A solução provisória de acesso ao IC2, proveniente da Casa do Sal, com uma faixa dedicada, passará a ser definitiva. A revelação foi ontem feita pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, à margem da sessão comemorativa do 922.º aniversário do Foral de São Martinho do Bispo.

A ampliação de duas para três vias foi implementada em fevereiro e, após os estudos feitos pela IP, passará a ser definitiva.

“O aumento de desempenho foi de 96%. A velocidade média de entrada no IC2 aumentou de 18km/h para 36 km/h. Quem circulava no IC2, circulava a 54 km/h e passou a circular a 56 km/h. Houve zero acidentes”, disse ao jornal o engenheiro Tiago Cardoso, do departamento de Mobilidade da câmara.

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