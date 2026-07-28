Nacional

Carneiro pede reunião com primeiro-ministro para esclarecer polémicas com Luís Neves

28 de julho de 2026 às 18 h59
Líder do PS pediu hoje a reunião | Fotografia: DR - Arquivo
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 O secretário-geral do PS revelou hoje que solicitou uma reunião ao primeiro-ministro para pedir esclarecimentos sobre a polémica com o ministro da Administração Interna, esperando ser recebido esta semana.

José Luís Carneiro, que falava aos jornalistas à entrada para uma reunião com o núncio apostólico em Portugal na embaixada da Santa Sé, em Lisboa, disse já ter formalizado o pedido ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e que aguarda resposta.

O líder socialista afirmou querer ouvir “esclarecimentos sobre todos os factos” a envolver a polémica com o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

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