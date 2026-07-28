Região Centro

Execução de cinco mil milhões até dezembro de 2027 é impossível

28 de julho de 2026 às 19 h39
Fotografia: Estrutura de Missão
SR / Lusa
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O coordenador da Estrutura de Missão para a Recuperação da Região Centro, Paulo Fernandes, afirmou hoje ser impossível que, em dezembro de 2027, quando termina o trabalho desta entidade, ter executados cerca de cinco mil milhões de euros (MME) em milhares de intervenções.

“A nossa missão termina em dezembro do próximo ano. (…) Garanto uma coisa desde já: é impossível, ao dia hoje, em dezembro do próximo ano, cerca de cinco mil milhões de euros estarem executados em milhares de intervenções”, afirmou Paulo Fernandes, numa conferência de imprensa, em Leiria, para fazer um ponto de situação do que já foi feito para recuperar o território afetado pelo mau tempo no início do ano.

No dia em que passam seis meses desde que a depressão Kristin atingiu, sobretudo, a região Centro, Paulo Fernandes assegurou que a Estrutura de Missão vai procurar, até dezembro de 2027, “ter o máximo de intervenções no carril, de preferência todas, ou quase todas no carril, ou seja, todas possam estar em execução”.

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