Região Centro

Mais de 200 mil casas afetadas foram afetadas pelas tempestades

28 de julho de 2026 às 18 h37
Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
SR / Lusa
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Mais de 200 mil casas foram diretamente afetadas pelo mau tempo que no início do ano atingiu o país, disse hoje o coordenador da Estrutura de Missão para a Recuperação da Região Centro, Paulo Fernandes.

“São mais de 200 mil pessoas, se quisermos de outra maneira, são mais de 200 mil casas que foram diretamente afetadas pela tempestade”, afirmou, numa conferência de imprensa, em Leiria, Paulo Fernandes, no dia em que passam seis meses da depressão Kristin.

O coordenador salientou que não se trata de uma perceção ou de uma estimativa.

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